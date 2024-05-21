"БКС МИ" сохраняет позитивную среднесрочную оценку бумаг ФосАгро

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в целом сохраняют позитивную среднесрочную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро" на фоне ожидания возобновления дивидендных выплат эмитентом, сообщается в обзоре.

"Финансовые результаты компании за 1К24 могут оказаться ниже 1К23 и, вероятно, будут сопоставимы с цифрами за 4К23. Также обращаем внимание на рост производства минеральных удобрений в 1К24 по сравнению с 4К23, - отмечают эксперты. - Свободный денежный поток должен быть лучше, чем в 4К23 (снизился в 4К23 в том числе из-за сезонного роста инвестиционных расходов). Дивиденды платятся из свободного денежного потока или могут составлять не менее половины чистой прибыли. Хотя решение по дивидендам неизвестно, мы считаем, что выплаты могут возобновиться. Наш взгляд на "ФосАгро" в среднесрочной перспективе не меняется. Обращаем внимание, что капитальные затраты в 2024 году могут вырасти г/г, что несет риски".

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