Акции Норникеля непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГМК "Норильский никель" не являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Цена меди на текущей неделе превысила исторический максимум - более $10,9 тыс. за тонну. Среди российских публичных компаний рост котировок металла позитивен для "Норникеля", более 20% выручки которого формируется за счет реализации этого металла. Дополнительным позитивным фактором для компании является увеличение цен на никель, произошедшее в последние недели. Однако, на наш взгляд, рост цен на никель является менее устойчивым ввиду возможной нормализации ситуации в Новой Каледонии, беспорядки в которой привели к увеличению стоимости металла, а также желанием индонезийских производителей увеличить производство никеля, что будет оказывать давление на цены, - пишут эксперты в обзоре. - Учитывая данные факторы, а также тот факт, что цены на металлы платиновой группы остаются на относительно низких уровнях, и прогнозируемое в 2024 году снижение объемов производства эмитента, мы не считаем акции компании привлекательными для долгосрочного инвестора".

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