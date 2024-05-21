"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 17500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 17500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 12978 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и новые факторы геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления мая 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 978 руб. риск на портфель составит 0,51%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях эмитента является одной из самых низких в мире.

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