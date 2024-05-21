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Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торгов в понедельник обновили исторические максимумы, в том числе за счет повышения котировок акций представителей технологического сектора. В то же время Dow Jones Industrial Average, значение которого в конце прошлой недели впервые в истории превысило отметку 40 тыс. пунктов, незначительно снизился.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции. "Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как рынок материкового Китая достиг многолетнего рекорда, а Гонконга - максимума за девять месяцев. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК потерял 0,75%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться утром во вторник после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,18 за баррель, что на 0,63% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,3%, до $83,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,64%, до $79,29 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов понизилась на 0,3%, до $79,80 за баррель.

В ходе сессии в понедельник нефть колебалась между снижением и ростом на новостях о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Исполняющим обязанности президента страны назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. "С новым руководством Иран останется фактором неопределенности на нефтяном рынке. Иран был одним из главных источников увеличения добычи в последние несколько лет", - отметили аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса. Кроме того, накануне стало известно, что у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких. Король, которому исполнилось 88 лет, проходит лечение антибиотиками.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 мая выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,411 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,923 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,13% и составил 105,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 мая) потерял 0,05%, опустившись до 901,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (-0,78%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,5%) и "СТМ-001Р-03" (-0,46%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,2%), "ГК Автодор-003Р-01" (+0,14%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-07R с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 120 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. Купоны по займу будут переменными и квартальными. Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "СФО МОС МСП 6" с 11:00 мск 20 мая до 15:00 мск 22 мая проведет сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса А-2023 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не выше 15,6% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,76% годовых. Купоны ежемесячные с датой выплаты 26 числа каждого месяца. Дата погашения займа - 26 октября 2033 года, ожидаемая дюрация - около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 24 мая. Выпуск будет размещаться в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 22 мая начнет размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-44 с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ. Размещение продлится три рабочих дня. Срок обращения займа - 30 лет (дата погашения - 23 декабря 2054 года), объем пока не раскрывается.

ООО "А101" 28 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) определило ставку 43-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 8,84% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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