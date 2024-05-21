Рынок акций РФ утром упал к уровням 2-недельной давности по индексу МосБиржи во главе с Газпромом

Москва. 21 мая. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $83 за баррель), а также новостей, что правительство РФ выступило против выплат "Газпромом" дивидендов за 2023 год; индекс МосБиржи откатился в район 3430 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами газового концерна (-7,9%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3432,23 пункта (-1%), индекс РТС - 1196,01 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,8%.

Доллар просел до 90,4 рубля (-0,35 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-7,9%, до 139,84 рубля - минимум с октября 2022 года), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

Накануне вечером стало известно, что правительство РФ выпустило директиву не выплачивать дивиденды "Газпрома" за 2023 год. Соответствующее распоряжение от 18 мая 2024 г. № 1183-р опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что это было предложение Минэнерго России, согласованное с Минфином России и Росимуществом.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный восходящий тренд по индексу МосБиржи остается в силе, однако краткосрочно рынок оказался под давлением упавшего "Газпрома". Можно ожидать снижения индекса еще на 2,5-3% с текущих уровней, чего вполне достаточно для снятия перекуплености. В дальнейшем ожидается поступление дивидендных выплат "ЛУКОЙЛа", которые могут придать позитивный импульс рынку.

Предложение правительства РФ не выплачивать дивиденды "Газпрома" негативно, но не стало полным сюрпризом - такой риск существовал. Дивиденды за 2023 год прогнозировались в диапазоне 15-16 руб. на акцию "Газпрома". Аналитики "БКС МИ" сохраняют позитивный взгляд на бумаги, которые торгуются на 1% ниже среднеисторических уровней по P/E на 2023п/24п.

От "Газпром нефти" ожидаются финальные дивиденды за 2023 год на уровне 75% от прибыли по МСФО: совет директоров может рекомендовать выплатить 19 руб. на акцию. "У нас позитивный взгляд на бумагу, которая торгуется с P/E 2023п/24п в 5,2x - на 16% выше долгосрочного среднего уровня", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник умеренно негативный: цены на нефть снижаются после попыток роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных. На российские индексы давление оказывают продажи в акциях "Газпрома" на ожиданиях, что концерн не выплатит дивиденды за 2023 год.

Индекс МосБиржи не удержался выше 3500 пунктов и откатился во вторник ниже важной краткосрочной поддержки 3455 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что дает сигнал на движение к 3420 пунктам (нижняя полоса Боллинджера). Долларовый индекс РТС протестировал психологически важную отметку 1200 пунктов, и есть риски коррекции ближе к 1185 пунктам, считает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI не смогли преодолеть важных краткосрочных сопротивлений $84,5 и $80 за баррель (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что на данный момент предупреждает о рисках развития снижения в краткосрочном периоде. Фактор политической неопределенности в Иране на данный момент не является реальной угрозой для поставок нефти, но может привести к усилению напряженности в отношениях страны с США, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, для индекса МосБиржи первым уровнем поддержки выступает отметка 3425 пунктов. Если индекс ее не сможет удержать, то открывается путь к откату до 3400 пунктов. Здесь уже поддержкой будет выступать 50-дневная средняя, считает аналитик.

В среду совет директоров "Норникеля" должен дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Судя по динамике акций ГМК, рынок не верит в дивиденды "Норникеля". На этом фоне также уязвимо смотрятся бумаги "Русала". Помимо недавних сообщений о планах провести buyback, что может потенциально сыграть "в минус" для миноритариев, рекомендация СД "Норникеля" не выплачивать дивиденды может привести к волне продаж в акциях "Русала". Обновили минимумы с начала апреля прошлого года бумаги "НОВАТЭКа", опустившись ниже 1200 рублей, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", новость по дивидендам "Газпрома" не стала сюрпризом, учитывая повышение долговой нагрузки концерна и необходимость в перестройке логистики, что несет за собой масштабные капитальные расходы. Даже приближающееся подписание контракта по "Силе Сибири 2" не оказывает поддержку акциям "Газпрома", поскольку фактически компания начнет получать выручку от увеличения объемов поставки газа в Китай еще нескоро. Таким образом, решение не платить дивиденды вполне рациональное в сложившихся обстоятельствах, полагают эксперты.

Рубль укрепляется, и в перспективе до 28 мая устойчивости национальной валюты будет способствовать рост предложения экспортной выручки для уплаты налогов в бюджет, отмечают аналитики "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, решение правительства РФ отказаться от выплат "Газпрома" выглядит рациональным при росте долговой нагрузки концерна практически втрое - до соотношения "Чистый долг/EBITDA 3" и необходимости финансировать "Силу Сибири 2". Если выплатить дивиденды, то будущие потери компании на обслуживание долга лишь бы увеличились, считает эксперт.

"Тяжеловесные акции "Газпрома" потащили вниз индекс МосБиржи, который после 8 дней непрерывного роста и так был готов к коррекции. Считаем, что не стоит подбирать "Газпром" в средне- и долгосрочные портфели. Возможно, на ПМЭФ-2024 будут какие-то позитивные новости по "Силе Сибири 2", но пройдет очень много месяцев, прежде чем этот проект начнет приносить прибыль", - считает Антонов.

Нефть Brent вновь опустилась к $83 за баррель, золото после обновления исторического рекорда $2450 за унцию отступило почти на $40. Подешевели также промышленные металлы. Отчасти это связано с уходом из цен геополитической премии, связанной с крушением вертолета президента Ирана. Так что можно ожидать фиксации прибыли и по золотодобытчикам, которые накануне были лучше рынка, полагает эксперт.

Техническая картина по индексу МосБиржи резко ухудшилась. Все намекает на то, что пробой верхней граница боковика 3480 пунктов был ложным. Теперь цель снижения индикатора расположена в районе 3420 пунктов, заключил Антонов.

В США накануне обновили максимумы индексы акций S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,7%), но скорректировался с максимума индекс Dow Jones (-0,5%).

Аналитики банка Morgan Stanley (SPB: MS) ожидают, что значение индекса S&P 500 ко второму кварталу 2025 года составит 5400 пунктов. Предыдущий прогноз был сделан на конец 2024 года и предусматривал, что индекс будет находиться в районе 4500 пунктов. Эксперты банка в рамках базового сценария ожидают, что прибыль в расчете на акцию компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, увеличится на 8% в этом году и на 13% в следующем году.

Кроме того, аналитики Deutsche Bank повысили прогноз для S&P 500 до 5500 пунктов с ранее ожидавшихся 5100 пунктов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции.

"Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Снижение Nikkei 225 сдерживалось ростом котировок бумаг представителей полупроводниковой отрасли после того, как днем ранее американский фондовый индекс Nasdaq, в расчет которого входит много технологических компаний, достиг исторического максимума.

В Китае трейдеры фиксировали прибыль после того, как рынок материкового Китая достиг многолетнего рекорда, а Гонконга - максимума за девять месяцев, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз из-за фактора неопределенности после гибели президента Ирана.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $83,06 за баррель (-0,8% и -0,3% накануне), июньская цена WTI - $79,14 за баррель (-1,1% и -0,3% в понедельник).

В ходе сессии в понедельник нефть колебалась между снижением и ростом на новостях о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

Кроме того, накануне стало известно, что у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких. Король, которому исполнилось 88 лет, проходит лечение антибиотиками.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-6,9%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4%).

Выросли акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,6%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+3,5%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,3%), бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 23,55 млрд рублей (из них 10,06 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 930,5 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").