Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Robinhood с целью $22,6

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Robinhood Markets с целью $22,6 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $16,8, сообщается в комментарии аналитика Михаила Степаняна.

Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи:

- улучшение операционных метрик, ускорение темпов роста бизнеса и маржинальности;

- активное развитие продуктовой линейки и зарубежного присутствия.

Главным фактором риска, по мнению Степаняна, является сегмент криптобизнеса, в адрес которого компания получила так называемое уведомление Wells от SEC в отношении токенов, торгуемых на ее платформе (уведомление выдается, когда регулятор планирует возбудить принудительные действия против компании). "В Robinhood заявили, что разочарованы уведомлением, и выразили готовность оспорить в суде решение регулятора. Менеджмент отметил, что Robinhood добросовестно ведет криптобизнес и не предлагает услуги, которые критиковались со стороны SEC. Данная новость представляет собой фактор риска и неопределенности, но на текущий момент мы не видим условий, при которых криптобизнесу может быть нанесен критический удар, вероятно, что эмитент скорректирует действия и заплатит штраф", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Robinhood Markets - американская компания, предоставляющая электронную платформу для торговли акциями, биржевыми фондами и криптовалютами, а также позволяющая работать с индивидуальными пенсионными счетами. Доход поступает из трех основных источников: проценты, получаемые от остатков денежных средств клиентов, продажа данных по потоку ордеров и маржинальное кредитование.

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