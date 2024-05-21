Возможно укрепление рубля до 90-90,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Возможно укрепление рубля до 90-90,5 руб./$1 во вторник в случае сохранения перевеса предложения со стороны экспортеров, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль в понедельник продолжил плавное укрепление, - отмечает эксперт. - Восстановление позиций российской валюты происходило при повышении торговой активности, отразившей сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров. И при умеренно негативных сигналах с мировых рынков. По-прежнему определяющими позиции рубля остаются внутренние факторы: устойчивые продажи валютной выручки экспортерами, готовящихся к налоговым выплатам 28 мая, на фоне сдержанного спроса со стороны импортеров, вызванного как сезонностью, так и сложностями с проведением трансграничных платежей. В случае сохранения перевеса предложения со стороны экспортеров доллар может уже сегодня опуститься в диапазон 90-90,5 руб./$1".

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