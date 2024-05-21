"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Railway Group (CREC) с целевой ценой HKD 5,22 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16,2% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"China Railway Group является лидером в области инфраструктурного строительства в Китае, а также считается одним из крупнейших строительных подрядчиков в мире. По прогнозам Guagndong Securities, китайские инвестиции в инфраструктуру прирастут на 8% г/г в 2024 году, что поддержит экономическую активность в стране. Мы делаем ставку на то, что инвестиции в инфраструктуру, рост экономики Китая и продолжение участия в инициативе "Один пояс, один путь" внесут оптимизм в котировки компании", - отмечает аналитик Полина Щукина.

CREC - китайская многофункциональная строительная компания, которая занимается реализацией крупнейших инфраструктурных проектов в области транспорта, энергетики и девелопмента.

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