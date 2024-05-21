Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс цен производителей Германии в апреле (09:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (11:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в марте (12:00 МСК);

- встреча Еврогруппы (13:00 МСК);

- выступление главы Банка Англии Бейли (20:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- квартальные результаты Lowe''s;

- финансовые результаты "МТС" за 1-й кв. 2024 года по МСФО;

- совет директоров "Русснефти" даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год.

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