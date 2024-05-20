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20 мая 2024 года 20:00

Рубль в понедельник немного подрос к основным валютам на фоне подготовки экспортеров к налоговому периоду мая

Москва. 20 мая. Доллар США, евро и китайский юань немного подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговым периодом мая.

Курс доллара США составил 90,75 руб./$1 в 19:00 мск, что на 20 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,63 руб./EUR1, подешевев на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,06 копейки, до 94,29 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,9 копейки - до 12,5 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к основным валютам по итогам торгов понедельника на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая. Поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие цены на нефть.

Спрос на рисковые активы на внешних рынках, который обусловлен ростом ожиданий трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) все же приступит к смягчению денежно-кредитной политики в этом году, также поддерживает настроения и участников внутреннего валютного рынка. Игроки продолжают рассчитывать на снижение инфляции в США, поскольку опубликованные 15 мая статданные показали замедление темпов роста потребительских цен в стране в апреле. Однако ряд представителей американского ЦБ уже дали понять, что хотели бы дождаться дополнительных сигналов ослабления инфляции, прежде чем приступать к снижению ставки.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции. "Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Глава ФРБ Атланты также сказал, что его прогноз в отношении денежно-кредитной политики ФРС не изменился. Он ожидает одного снижения базовой процентной ставки в этом году, которое произойдет в четвертом квартале.

С июля 2023 года Федрезерв удерживает ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что является самым высоким уровнем с 2001 года.

"Второю неделю подряд рубль продолжает удерживать свои позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 90-94 за доллар в условиях комфортной конъюнктуры рынка нефти, а также приближающегося периода налоговых выплат экспортеров. Но в первую очередь поддержку отечественной валюте оказывают ожидания участников рынка относительно выпуска новых облигаций с привязкой к иностранной валюте, что ведет к снижению стоимости (и росту доходности) валютных облигаций. В ближайшее время мы не ожидаем снижения стоимости американской валюты ниже 90 руб./$1. В дальнейшей перспективе прогнозируем плавное перемещение рубля в верхнюю границу нашего диапазона", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль в начале торгов испытал несколько небольших просадок, но вскоре перешел к быстрому укреплению. Доллар впервые с начала марта достигал 90,4 руб., евро установил недельный минимум около 98,3 руб. (с 10 мая - ИФ). В середине торгов ключевые валюты стали активно восстанавливаться в паре с рублем и к текущему моменту отыграли основную часть серьезных потерь понедельника. Фактор налогового периода постепенно усиливает позитивное влияние на рубль. С приближением пика фискальных платежей, приходящегося на начало следующей недели, все больше экспортеров продает для данных целей иностранную валюту. Это может и дальше способствовать укреплению рубля, но потенциал такого движения ограничен из-за снижения нефтяных цен, произошедшего с середины апреля, что с лагом во времени сокращает размер валютной выручки и ее текущий приток на российский рынок. Ситуация может усугубляться дальнейшим уменьшением экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же причины сдерживают импорт вместе с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль продолжает торговаться вблизи уровня 91 по отношению к доллару США. Поддержку курсу рубля продолжают оказывать обязательная продажа выручки экспортеров в рамках налогового периода (указ был недавно продлен), жесткая монетарная политика ЦБ и сравнительно высокие цены на нефть. Кроме того, поддержку курсу рубля оказывает увеличение продаж валюты со стороны ЦБ (до 6,2 млрд руб. с 0,6 млрд руб.) В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля в диапазоне 89-93 за доллар США", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Нефтяные котировки продолжают умеренно снижаться вечером в понедельник, трейдеры оценивают геополитические новости.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,43%, до $83,62 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,34%, до $79,79 за баррель.

В воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, сообщило иранское информагентство "Мехр".

Тем временем у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких, он проходит лечение, сообщило Саудовское агентство новостей в понедельник.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 33,36 копейки, до 90,6537 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,34 копейки, до 98,5842 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник уменьшился на 17,9 копейки по отношению к пятнице и составил 90,7031 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 31,13 копейки, до 90,6861 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 246,567 млн, из которых $344,415 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $902,152 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 6,52 копейки, до 98,57,53 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 17,09 копейки, до 98,621 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR352,743 млн, из которых EUR159,152 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR193,591 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 мая упала на 5 базисных пунктов - до 15,85% годовых. Срочная версия RUONIA на месяц повысилась в понедельник на 2 базисных пункта - до 15,99% годовых, на три месяца - осталась на прежнем уровне, 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась на 1 базисный пункт относительно пятницы и составила 16,19% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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