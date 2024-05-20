20 мая 2024 года 19:09
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST
Москва. 20 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 6 базисных пунктов - до 70,3% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, составив 8,93% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 105 базисных пунктов - до 58,22% от номинала (доходность опустилась на 17 базисных пунктов, до 9,8% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 3 базисных пункта - до 68,75% от номинала (доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта, составив 8,93% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 79,49% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 17,19% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 160 базисных пунктов - до 74,23% от номинала (их доходность снизилась на 80 базисных пунктов - до 14,81% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,65% от номинала (доходность не изменилась, составив 12,91% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 4 базисных пункта - до 67,01% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник возобновили снижение, отыгрывая последние заявления представителей американского ЦБ.
Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик 20 мая заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции. "Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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