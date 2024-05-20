"Финам" подтверждает рейтинг акций Regeneron на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Regeneron Pharmaceuticals на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью $1151,5 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 17,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Биотехнолог, акции которого принесли доходность 31% за 12 месяцев, отчитался за 1 квартал финансового года с отставанием от прогнозов по основным показателям - главным образом, это обусловлено не слишком впечатляющей динамикой продаж офтальмологического препарата Eylea, которая, как мы ожидаем, должна выправиться в остаток текущего года и в 2025 году за счет версии лекарства с более высокой дозировкой, Eylea HD, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - В остальном у Regeneron все идет неплохо - мы конструктивно оцениваем динамику продаж блокбастера Dupixent и онкологического сегмента, ожидания на ближайшие кварталы здесь вполне оптимистичные. На данном этапе Regeneron недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 17,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и EV/EBITDA (NTM)".

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