Акции "Ренессанс страхования" сохраняют долгосрочную инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент раскрыл финансовые результаты по итогам первого квартала 2024 года, продемонстрировав рост суммы страховых премий и чистой прибыли. Компания прогнозирует сохранение высоких темпов роста сегмента life-страхования на весь 2024 год, при этом ожидается замедление роста кредитного страхования в случае сохранения высокой ключевой ставки Банка России", - отмечают эксперты.

"Согласно дивидендной политике, "Ренессанс страхование" стремится выплачивать дивиденды на полугодовой основе в размере не менее 50% от чистой прибыли за год. В начале мая 2024 года совет директоров компании утвердил заключительные дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,3 рубля на акцию. Дата закрытия реестра - 5 июля 2024 года. С учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 года суммарная величина дивидендов за год может составить 10 рублей на акцию", - указывают аналитики сервиса.

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