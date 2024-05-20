Рубль днем умеренно подрастает к основным валютам на фоне подготовки экспортеров к налоговому периоду мая

Москва. 20 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговым периодом мая.

Курс доллара США составил 90,66 руб./$1 в 15:00 мск, что на 29 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,47 руб./EUR1, подешевев на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 27,99 копейки, до 94,17 руб. Курс китайского юаня снизился на 7,3 копейки - до 12,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая. Поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие цены на нефть.

Спрос на рисковые активы на внешних рынках, который обусловлен ростом ожиданий трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) все же приступит к смягчению денежно-кредитной политики в этом году, также поддерживает настроения и участников внутреннего валютного рынка. Игроки продолжают рассчитывать на снижение инфляции в США, поскольку опубликованные 15 мая статданные показали замедление темпов роста потребительских цен в стране в апреле. Однако ряд представителей американского ЦБ дали понять, что хотели бы дождаться дополнительных сигналов ослабления инфляции, прежде чем приступать к снижению ставки.

Внимание глобальных трейдеров на этой неделе направлено на протокол заседания ФРС, состоявшегося 30 апреля - 1 мая. Протокол будет опубликован в среду в 21:00 МСК.

Возможно небольшое ослабление рубля по отношению к доллару США в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром понедельника курсы доллара и юаня пытались сдержанно подрастать, несмотря на более комфортную ситуацию на рынке нефти, где котировки марки Brent вернулись выше $84 за баррель. В начале недели ждем сохранения невысокой активности экспортеров, и как следствие, попыток курса доллара (которые, по нашему мнению, будут носить локальный характер) частично компенсировать потери предыдущих дней и вернуться в верхнюю часть текущего целевого диапазона 90,5-92 руб./$1, - пишет эксперт в обзоре. - С середины недели рассчитываем на усиление давления на доллар с возобновлением движения курса в направлении 90 руб./$1 ввиду подготовки экспортеров к налоговым выплатам 28 мая и развития роста нефтяных котировок".

Рубль, вероятно, останется в понедельник около 91 руб./$1 в ожидании новых триггеров, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в пятницу остался около 91 руб./$1 и сегодня торгуется на этом же уровне, - пишут эксперты. - Похоже, спрос на иностранную валюту и ее предложение сейчас выглядят сбалансированными. Мы полагаем, что рубль останется около 91 за доллар в ожидании новых триггеров".

Котировки нефти завершили неделю умеренным ростом, поддержку котировкам оказали надежды на повышение мирового спроса на нефть из-за улучшения экономических показателей США и Китая. По прогнозам аналитиков инвестбанка, в понедельник баррель Brent может торговаться вблизи $84.

Цены на нефть начали умеренно снижаться днем в понедельник, трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана и болезни короля Саудовской Аравии, а также об атаке на российский НПЗ.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,23%, до $83,79 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,34%, до $79,78 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,4%, WTI - на 2,3%.

В воскресенье президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, сообщило местное информагентство "Мерх".

Тем временем у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких, он проходит лечение, сообщило Саудовское агентство новостей в понедельник.

Между тем накануне стало известно, что "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае приостановил деятельность после атаки беспилотников. В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие возобновит работу.