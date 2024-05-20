Вероятно сохранение давления на цены акций GameStop и Li Auto в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Вероятно сохранение давления на котировки акций GameStop и Li Auto в ближайшее время на фоне опубликованных эмитентами квартальных результатов, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"GameStop заявил о допэмиссии до 45 млн обыкновенных акций класса А. В пятницу компания также сообщила о падении продаж в первом квартале. Ожидается, что продажи составят от $872 млн до $892 млн против $1,24 млрд в аналогичном квартале прошлого года. На наш взгляд, давление на котировки в ближайшее время сохранится", - указывают эксперты.

"Согласно опубликованным результатам Li Auto за 1К24, выручка в сравнении с 1К23 выросла на 36%, составив CNY25,6 млрд и почти совпав с ожиданиями. При этом скорректированная прибыль уменьшилась на 9,7% (до CNY1,28 млрд), оказавшись ниже прогноза в CNY1,59 млрд. Прогноз выручки на 2К24 хуже ожиданий. Мы полагаем, что ввиду неблагоприятных результатов давление на котировки в ближайшее время сохранится", - отмечают в инвестбанке.

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