Факторы нефтяного рынка пока сбалансированы - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает перспективы динамики нефтяных цен в ближайшие недели, факторы рынка на данный момент сбалансированы, сообщается в материале аналитика Рональда Смита.

Также эксперт отмечает, что на прошлой неделе цены на газ в Европе немного выросли (+4% (до $360/тыс. куб. м) на хабе TTF в Нидерландах). При этом запасы в Европе повысились на 2,1 пункта (до 66,5%): они остаются рекордно высокими, на 18 п.п. выше типичных для этого времени года уровней.

"На наш взгляд, динамика рынка лучше ожиданий из-за сильного спроса со стороны азиатских стран. Но высокие цены на газ в Европе, вероятно, нельзя считать стабильными. В определенный момент реальность в виде быстрой заполняемости европейских запасов негативно скажется на ценах. Они, вероятно, опустятся до $300/тыс. куб. м. Но это может произойти не раньше лета, если спрос в Азии останется высоким", - указывает Смит в обзоре.

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