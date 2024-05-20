S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5270-5340п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5270-5340 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"Внешний фон складывается умеренно положительный. В фокусе внимания находятся выступления нескольких представителей ФРС США, однако мы не ожидаем существенных для рынка сюрпризов. В целом баланс рисков складывается нейтральный из-за отсутствия значимых драйверов движения. На фоне колебаний S&P 500 около психологически значимой отметки в 5300 пунктов ожидаем среднюю рыночную волатильность. Ориентируемся на движение индекса в диапазоне 5270-5340 пунктов, - пишут эксперты в обзоре. - Техническая картина указывает на инициативу покупателей, разворотные сигналы отсутствуют. Впрочем, потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, так как индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности. Ближайшие сопротивления для S&P 500 располагаются на отметках 5350 и 5400 пунктов, а район предыдущих исторических максимумов 5250-5260 пунктов стал зоной поддержки".

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