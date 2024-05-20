"Финам" повысил прогнозную цену бумаг iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до $90,6

"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до уровня $90,6 за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Игната Иванова.

"Акции эмитента с начала года выросли в цене на 8,3%, уступив широкому рынку, который поднялся на 12,5%. Причиной отставания стало ралли в технологическом секторе, оно частично обошло компании потребительского спроса. Однако с июня 2023 года акции ETF выросли на 15%, превысив наш таргет. На фоне стабильно растущей экономики США и ожиданий по скорому смягчению политики ФРС мы видим потенциал в акциях компаний дискреционного спроса", - пишет эксперт.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF - инвестиционный фонд, предоставляющий экспозицию на крупнейшие американские компании дискреционного потребительского спроса.

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