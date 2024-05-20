ИСПРАВЛЕНО: Потенциал роста цены акций банка "Санкт-Петербург" еще не исчерпан - Альфа-банк

Потенциал роста котировок акций банка "Санкт-Петербург" еще не исчерпан, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Дивидендная доходность бумаг банка по итогам 2024 года, по нашим расчетам, может составить 15%", - указывает он в обзоре.

Эмитент опубликовал показатели по МСФО за 1К24. Чистая прибыль снизилась на 11% г/г (+25% кв/кв) и составила 13 млрд руб. (ROE 29%). Снижение относительно уровня годичной давности обусловлено сокращением дохода от торговых операций (минус 63% г/г) и комиссионного дохода (минус 25% г/г) в связи с введением внешних ограничений в отношении банка в феврале 2023 года, отмечает эксперт. При этом основной банковский бизнес продолжает генерировать высокую маржу: ЧПД вырос на 53% г/г и 7% кв/кв, а чистая процентная маржа составила 7,1% (против 5,6% в 1К23 и 6,6% в 4К23).

Высокий уровень процентных ставок продолжает обеспечивать банку определенные выгоды, констатирует Кипнис: 80% корпоративных кредитов составляют ссуды под плавающую ставку, причем банк "Санкт-Петербург" располагает устойчивой базой дешевого фондирования (49% средств клиентов размещено на текущих счетах).

Стоимость риска по портфелю по-прежнему низкая: в 1К24 она составила 0,1%. Банк также располагает избыточным капиталом - по итогам 1К24 достаточность капитала по нормативу Н1.0 составила 21,2%. Это позволяет банку, с одной стороны, дважды в год распределять в виде дивидендов 50% чистой прибыли, а с другой стороны - также фондировать кредитный бизнес за счет собственного капитала (что снимает необходимость конкурировать с другими кредитными организациями за фондирование), отмечает аналитик.

В 2024 году банк ожидает ROE на уровне не менее 20% при 10%-м росте кредитного портфеля и средней стоимости риска на уровне 1% (по итогам года). "При этом, на наш взгляд, поскольку в 1К24 стоимость риска была существенно ниже прогнозируемой на весь 2024 год, ее фактический уровень по итогам года может оказаться гораздо лучше, чем ожидается. По нашим предварительным оценкам, прибыль эмитента в 2024 году может быть сопоставима с результатом за 2023 год (47 млрд руб.), а ROE может составить около 25%. Таким образом, акции банка торгуются с мультипликатором P/BV 2024П на уровне 0,77, а текущий P/E 2024П равен 3,3, то есть дисконт к Сбербанку составляет 22-25%", - пишет Кипнис в обзоре.

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