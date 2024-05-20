Участие в размещении облигаций Акрона серии БО-001Р-04 интересно при доходности не ниже 7% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении новых облигаций "Акрона" серии БО-001Р-04 интересно при доходности не ниже 7% годовых, сообщается в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"Акрон" планирует 21 мая собрать заявки на облигации серии БО-001Р-04 объемом не более CNY1,5 млрд. Срок обращения - 2 года, купонный период - 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация, 50% от номинала в дату выплаты 6-го купона. Ориентир по ставке купона - не выше 8% годовых (доходности - не выше 8,24% годовых). "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" разместила на прошлой неделе юаневые облигации сроком обращения 2,5 года и установила по ним купон в размере 8,1% годовых (эффективная доходность - 8,35%). При этом рейтинги оферента по выпуску на три ступени ниже, чем у "Акрона". С другой стороны, обращающиеся бумаги эмитентов с более высокими кредитными рейтингами при сопоставимой дюрации дают доходность около 6,1-6,2% годовых. Таким образом, мы считаем, что в размещении интересно участвовать при доходности не ниже 7% годовых", - отмечает эксперт банка.

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