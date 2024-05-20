Сохранение позиций во флоатерах по-прежнему актуально - УК "Первая"

Сохранение позиций в облигациях с плавающей ставкой (флоатерах) по-прежнему актуально, считает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"Доходности краткосрочных ОФЗ на минувшей неделе практически не изменились, а среднесрочных и долгосрочных - выросли на ~30-55 б.п., - констатирует эксперт. - На локальном рынке в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются данные по инфляции и результаты аукционов Минфина. Кроме этого, ЦБ РФ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в котором говорится, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Также ЦБ РФ отмечает, что нейтральная ставка может быть значимо выше его оценки, а также существует вероятность того, что экономика может развиваться по альтернативному сценарию, что может потребовать дополнительного ужесточения ДКП. Сохраняющиеся проинфляционные риски вкупе с "навесом" предложения ОФЗ-ПД со стороны Минфина делают актуальным сохранение позиций во флоатерах (облигации с плавающей ставкой)".

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