"Финам" понизил рейтинг акций China Construction Bank до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций China Construction Bank класса H с "покупать" до "держать", сохранив их целевую цену на уровне HKD 5,65, что предполагает потенциал снижения 3,4%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"С конца января данные бумаги подскочили в цене на 26% на фоне общего ралли рынков Гонконга и материкового Китая и, мы считаем, полностью исчерпали свой потенциал укрепления. Наша оценка справедливой стоимости акций CCB класса H построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B, P/E NTM и дивдоходности, а также на анализе собственных исторических мультипликаторов банка", - пишет аналитик Игорь Додонов.

China Construction Bank (CCB) - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.