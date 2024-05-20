"Финам" понизил целевую цену акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до HKD 98,9

"Финам" понизил целевую цену акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с HKD 123,4 до HKD 98,9, но сохранил рейтинг на уровне "покупать". Потенциал роста составляет 34,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Снижение целевой цены связано с коррекцией цен на литий и небольшим замедлением темпов роста продаж электромобилей в Китае на фоне более высокой базы, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - Global X China Electric Vehicle and Battery ETF позволяет инвестировать в китайских производителей электромобилей, аккумуляторов и компании, добывающие редкоземельные металлы. По прогнозам МЭА, до 2030 года продажи электромобилей в Китае могут вырасти примерно в 2 раза, а к 2035 году - в 3 раза. Несмотря на перспективы роста, за последний год ETF снизился почти на 30% на фоне коррекции цен на литий, общей слабости китайского рынка и замедления темпов роста выручки у некоторых представителей сектора. Однако мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы отрасли в Поднебесной, в связи с чем считаем снижение чрезмерным и ожидаем восстановления".

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