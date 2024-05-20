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20 мая 2024 года 11:30

Рынок акций РФ после позитивного открытия забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками

Москва. 20 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник залег в боковик из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста в начале торгов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent превысила $84 за баррель). Индекс МосБиржи после роста выше 3520 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года) вернулся в район 3500 пунктов; растут Ozon и бумаги металлургов на фоне роста до максимумов золота и меди.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3500,94 пункта (-0,03%, максимум сессии - 3521,72 пункта), индекс РТС - 1215,29 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 90,74 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Подорожали расписки OZON (+3,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ продолжает показывать силу, о чем говорит позитивное закрытие минувшей недели.

Среднесрочный тренд по индексу МосБиржи остается восходящим, однако из потенциальных негативных рисков на этой неделе на первый план может выйти обсуждение законопроекта о повышении налога на прибыль для компаний до 25% с текущих 20%. В случае принятия этого решения рынок может краткосрочно попасть под давление продавцов, так как оно пока не заложено в котировки российских компаний. При этом фундаментальная цель по индексу МосБиржи с учетом дивидендов находится на уровне 4000 пунктов, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть развивают рост конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преобладают оптимистичные. Цены на золото обновили исторический пик после гибели президента Ирана в крушении вертолета и усиления геополитической неопределенности.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI вернулись в район важных краткосрочных сопротивлений $84,5 и $80 за баррель (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше может предвещать период как минимум краткосрочного роста цен и вернуть их к $89 и $84 за баррель соответственно (максимумы с конца апреля и верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Причиной покупок могло бы стать сохранение оптимистичных настроений на фондовых биржах, а также риски перебоев с предложением с Ближнего Востока в период политической неопределенности в Иране после гибели президента, полагает Кожухова.

Рынок акций РФ подогревается ростом акций металлургических компаний после обновления исторических максимумов ценами на золото и медь - это поддерживает акции ПАО "Полюс", Polymetal, "Селигдара" (MOEX: SELG) и "Норникеля", считает аналитик. В остальном инвесторы в РФ на этой неделе будут ждать корпоративных и дивидендных новостей, которые вполне могут способствовать стабилизации индекса МосБиржи выше 3500 пунктов. Акции "НЛМК" последние пять дней можно купить с дивидендной доходностью выше средней по рынку 10%. В четверг на совете директоров должна разрешиться дивидендная интрига по "Газпрому", отметила Кожухова.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, мировые фондовые рынки продолжают подъем, на прошлой неделе были обновлены рекорды по абсолютным значениям большинством крупнейших фондовых бирж мира.

В США индексы достигли новых максимумов благодаря сигналам о замедлении инфляционных процессов в экономике США, что вернуло надежды на возможное снижение ставок ФРС в текущем году.

Текущая неделя обещает быть менее насыщенной макроданными, хотя рынки ожидают публикацию PMI США, а также протоколов майского заседания ФРС. Главный фокус внимания на неделе будет направлен на финансовые отчеты ведущих компаний. В частности, финансовый отчет и прогноз Nvidia может стать катализатором волатильности на рынках, учитывая значительное влияние компании на отрасль искусственного интеллекта, полагает Кабаков.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ остается на траектории роста, а рынок суверенного долга продолжает снижение. Не исключено дальнейшее падение индекса гособлигаций в течение недели, учитывая вышедшие в пятницу показатели по инфляции за апрель. По данным Росстата, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года. Данные по инфляции за апрель превысили предварительные показатели по недельной инфляции (0,42% в месячном выражении). Поступающие данные за май также остаются неутешительными - за первые 13 дней месяца потребительские цены повысились на 0,27% по сравнению с ростом на 0,09% за первые 15 дней в мае 2023 года, то есть сейчас цены растут втрое быстрее, чем годом ранее. Таким образом, говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 7 июня существенно возрастает, считают аналитики.

Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое, до 728 тыс. карат. Бенефициаром роста спроса на алмазы выступает "АЛРОСА". В понедельник акционеры компании проголосуют по вопросу о финальных дивидендах за 2023 год в размере 2,02 руб. на акцию. Рекомендацию по дивидендам за 2023 год вынесет совет директоров Whoosh (MOEX: WUSH) Holding, а "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) раскроет результаты по МСФО за I квартал 2024 года, напомнили эксперты компании "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,3%, индикатор Dow (+0,3%) впервые в истории закрылся выше отметки 40000 пунктов.

По итогам недели Dow вырос на 1,2%, S&P 500 - на 1,5%, Nasdaq - на 2,1%.

На прошедшей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и потребительским ценам. В частности, рост потребительских цен (индекс CPI) ожидаемо замедлился в апреле до 3,4% с 3,5% в марте. Рынок позитивно воспринял сигнал ослабления инфляции как аргумент в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вскоре приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили по 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Оптимизма инвесторам придали рост Dow Jones выше 40 тыс. пунктов и анонсированные в пятницу масштабные меры поддержки сектора недвижимости в Китае.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 3,95%.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в мае на прежнем уровне.

На этой неделе станут известны официальные данные об апрельской динамике потребительских цен и внешней торговли Японии.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают попытки роста после коррекционного подъема на минувшей неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $84,37 за баррель (+0,5% и +0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $80,36 за баррель (+0,4% и +1,1% в пятницу). Срок биржевого обращения июньских контрактов на WTI истекает во вторник.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,4%, WTI - на 2,3%.

Трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана, а также об атаке на российский НПЗ и очередном нападении на танкер в Красном море.

Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, сообщило иранское информагентство "Мерх".

В минувшую субботу танкер, следовавший в Китай, подвергся нападению йеменских хуситов в Красном море, сообщило Bloomberg. По данным агентства, в судно попала ракета.

В воскресенье также стало известно, что "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае приостановил работу после атаки беспилотников. В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие возобновит работу.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,7% и +14,3% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,6%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+2,6%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,5%), бумаги "Селигдара" (+2,2%).

Подешевели акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-3%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-2,7%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,6%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,51 млрд рублей (из них 2,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,45 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,4 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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