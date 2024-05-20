Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в пятницу, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 40000 пунктов. На прошедшей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и потребительским ценам. В частности, рост потребительских цен (индекс CPI) ожидаемо замедлился в апреле до 3,4% с 3,5% в марте. Рынок позитивно воспринял сигнал ослабления инфляции как аргумент в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вскоре приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в понедельник. Оптимизма инвесторам придают первый в истории подъем американского индекса Dow Jones выше 40 тыс. пунктов в минувшую пятницу и анонсированные в тот же день масштабные меры поддержки сектора недвижимости в Китае. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,73%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

В свою очередь цены на нефть умеренно растут на торгах в понедельник после подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана, а также об атаке на российский НПЗ и очередном нападении на танкер в Красном море. В воскресенье президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, сообщило иранское информагентство "Мерх".

В воскресенье также стало известно, что "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае приостановил работу после атаки беспилотников. В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие возобновит работу. Между тем в субботу танкер, следовавший в Китай, подвергся нападению йеменских хуситов в Красном море, сообщило Bloomberg. По данным агентства, в судно попала ракета.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $84,32 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,9%, до $83,98 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,29%, до $80,29 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1%, до $80,06 за баррель. По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,4%, WTI - на 2,3%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 мая снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,471 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,869 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,02% и составил 105,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 902,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+0,6%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,44%) и "МТС-001P-23" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (-0,25%), "АФК Система-1P-21" (-0,19%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ойл ресурс групп" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов - на уровне 19% годовых, 25-36-го купонов - 17% годовых, купоны ежемесячные.

КН ФПК "Гарант-инвест" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей на уровне 17,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 19,09% годовых. Срок обращения выпуска составит около 2,4 года (дата погашения 15 октября 2026 года). Длительность 1-го купонного периода - 6 дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-07R объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 150 базисных пунктов. Купоны по займу будут переменными и квартальными. Сбор заявок на выпуск пройдет 20 мая с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ЛК "Бизнес альянс" 23 мая планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов - 20% годовых, 7-12-го - 18% годовых, 13-30-го - 17% годовых, 31-36-го - 16% годовых, купоны ежемесячные. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 19,2% годовых. Дюрация составит около 2,33 года.

ООО "Газпром капитал" 21 мая c 10:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом не менее 30 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 135 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск станет вторым размещением компании в рамках третьей программы биржевых облигаций на 1 трлн рублей. С первым выпуском в рамках программы "Газпром" (MOEX: GAZP) выходил в конце апреля. Объем 4-летнего займа составил 20 млрд рублей, спред к RUONIA - 1,3% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 17,17% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно.

ООО "РЕСО-лизинг" установило размер премии к ключевой ставке ЦБ для определения ставки 4-5-го купонов облигаций серии БО-02П-02 на уровне 2,91% годовых. Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей в ноябре 2022 года. Купоны по выпуску переменные - по первым трем купонам размер премии к среднему значению ключевой ставки составлял 2,3% годовых. 30 мая по выпуску предстоит исполнение оферты.

Росэксимбанк выкупил по оферте 1 млн 181,757 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 23,64% займа. Банк разместил 10-летний выпуск облигаций в сентябре 2015 года. Ставка текущего полугодового купона до погашения установлена на уровне 15,65% годовых.

АО "Почта России" выкупило по оферте 3 млн 20 тыс. 836 облигаций серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинала, или 60,4% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в мае 2017 года по ставке 8,55% годовых. Ставка 15-20-го купонов установлена на уровне 15,15% годовых.