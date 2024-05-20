Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baidu до $180

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Baidu Inc. со $167 до $180 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

"ИИ-инициативы компании могут достигнуть безубыточности к 2025 году, однако текущая конкуренция не позволяет добиться этого быстрыми темпами. Среднесрочно текущая стратегия менеджмента эмитента сохраняет привлекательность и начнет показывать первые положительные результаты в течение года. При этом тенденции в экономике КНР продолжат оказывать сильное влияние на динамику Baidu из-за зависимости основного бизнеса от экономической обстановки", - указывает эксперт.

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