"Финам" сохраняет рейтинг акций Home Depot на уровне "продавать"

"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Home Depot Inc. и целевую цену на уровне $280 за штуку, что предполагает потенциал снижения 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Текущие ставки по ипотеке находятся на максимумах 2007 года, что оказывает значительное давление на продажи новых домов, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Кроме того, на результатах Home Depot негативно сказывается поведение потребителей, которые не готовы в ближайшее время начинать ремонт или переезд. Несмотря на наличие у них достаточных средств, клиенты откладывают крупные покупки и проекты. В этом году напряженная ситуация на рынке недвижимости будет сохраняться, негативно влияя на результаты группы".

Home Depot - крупнейший в мире розничный ритейлер товаров для дома.

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