Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 90-92 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 90-92 руб./$1, по паре рубль/евро - 98-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Постепенное приближение пика налогового периода и активизация на этом фоне экспортеров в продаже валюты выступают на стороне рубля, - отмечает эксперт. - А также - продолжающаяся репатриация валютной выручки. Встреча лидеров России и Китая добавила оптимизма геополитической обстановке и текущему курсу национальной валюты. Нефтяные цены на данный момент оказывают поддержку национальной валюте. При этом в центре внимания в еврозоне - цифры, свидетельствующие о снижении динамики роста зарплат и относительно невысокие показатели роста производительности труда. Все это, вкупе с геополитикой, создает напряженность для текущего курса европейской валюты".

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