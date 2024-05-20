Возможно небольшое ослабление рубля в начале текущей недели - ПСБ

Возможно небольшое ослабление рубля по отношению к доллару США в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром понедельника курсы доллара и юаня пытаются сдержанно подрастать, несмотря на более комфортную ситуацию на рынке нефти, где котировки марки Brent вернулись выше $84за баррель. В начале недели ждем сохранения невысокой активности экспортеров, и, как следствие, попыток курса доллара (которые, по нашему мнению, будут носить локальный характер) частично компенсировать потери предыдущих дней и вернуться в верхнюю часть текущего целевого диапазона 90,5-92 руб./$1, - пишет эксперт в обзоре. - С середины недели рассчитываем на усиление давления на доллара с возобновлением движения курса в направлении 90 руб../$1 ввиду подготовки экспортеров к налоговым выплатам 28 мая и развития роста нефтяных котировок".

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