Факторов для разворота вверх цен ОФЗ-ПД по-прежнему нет - ПСБ

Факторы для разворота вверх котировок рублевых гособлигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) по-прежнему отсутствуют, флоатеры остаются основной идеей на долговом рынке, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Котировки ОФЗ по итогам прошлой недели резко снизились - доходность индекса RGBI выросла на 39 б.п. (до 14,29% годовых), достигнув максимума с весны 2022 года. Инвесторы достаточно нервно отреагировали на публикацию резюме обсуждения Банком России ключевой ставки 26 апреля 2024 года. Основные продажи на повышенных объемах прошли в понедельник-вторник, после чего рынок перешел к консолидации, - указывает эксперт. -Не исключаем, что на текущей неделе рынок может предпринять попытку технического отскока вверх. Не рекомендуем пытаться заработать на данном движении - факторы для разворота тренда по-прежнему отсутствуют (сохраняется высокая кредитная активность; рост инфляционных ожиданий населения в мае и пр.). Корпоративные флоатеры пока остаются основной идеей на долговом рынке".

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