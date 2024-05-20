Вероятность подъема ставки ЦБР в июне существенно возросла - "Цифра брокер"

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 7 июня 2024 года существенно возросла, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"По данным Росстата, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года. Данные по инфляции за апрель превысили предварительные показатели по недельной инфляции (0,42% в месячном выражении). Поступающие данные за май также остаются неутешительными - за первые тринадцать дней месяца потребительские цены повысились на 0,27% по сравнению с ростом на 0,09% за первые пятнадцать дней в мае 2023 года, то есть сейчас цены растут втрое быстрее, чем годом ранее. Таким образом, говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает", - пишут эксперты в комментарии.

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