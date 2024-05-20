"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 139 гонконгских долларов (HKD) и $144 за штуку для акций эмитента на Гонконгской фондовой бирже и ADS на Nasdaq соответственно, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

"Несмотря на замедление темпов роста выручки, результаты за 1К24 можно назвать сильными. Мы оценили стоимость бумаг Baidu по форвардным мультипликаторам P/E 2024П и EV/EBITDA 2024П относительно аналогов, а также по историческим мультипликаторам самой компании. Основным риском остается растущая конкуренция в новых направлениях бизнеса. Cохраняются и риски введения правительством США санкций против эмитента", - указывает аналитик Гордей Смирнов.

Baidu Inc. - китайский интернет-холдинг, известный одноименной поисковой платформой, аналогом Google в Китае.

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