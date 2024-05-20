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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu
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20 мая 2024 года 09:10
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 139 гонконгских долларов (HKD) и $144 за штуку для акций эмитента на Гонконгской фондовой бирже и ADS на Nasdaq соответственно, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова. "Несмотря на замедление темпов роста выручки, результаты за 1К24 можно назвать сильными. Мы оценили стоимость бумаг Baidu по форвардным мультипликаторам P/E 2024П и EV/EBITDA 2024П относительно аналогов, а также по историческим мультипликаторам самой компании. Основным риском остается растущая конкуренция в новых направлениях бизнеса. Cохраняются и риски введения правительством США санкций против эмитента", - указывает аналитик Гордей Смирнов. Baidu Inc. - китайский интернет-холдинг, известный одноименной поисковой платформой, аналогом Google в Китае. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ/ADS-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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