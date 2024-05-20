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20 мая 2024 года 08:57

Рубль слабо меняется к доллару и юаню утром на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 20 мая. Доллар США и юань несущественно меняются на Московской бирже утром в понедельник, рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики на фоне наметившейся стабилизации на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,08 руб./$1 (+13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 9,52 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,4 коп. - до 12,58 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", валютные пары на старте торгов не продемонстрировали сколько-нибудь ощутимых всплесков. На старте торгов в динамике рубля свою роль могла сыграть конъюнктура рынка сырья. Нефтяные котировки держатся недалеко от занятых в ходе предыдущей сессии позиций, отображая слабый позитив в сравнении с итогами торгов пятницы, когда цены на сырье окрепли в пределах одного процента.

В начале недели на оценке участников рынка последние данные Росстата об инфляции в России. В апреле 2024 года она составила 0,50% после 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе. За январь-апрель 2024 года цены выросли на 2,46% (в апреле 2023 года инфляция составила 0,38%, а за январь-апрель 2023 года - 2,06%). Инфляция в апреле 2024 года совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле ускорилась до 7,84% с 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Исходя из данных Росстата на конец апреля и недельной динамики за 13 дней мая (которую Росстат опубликовал в среду), годовая инфляция в РФ на 13 мая ускорилась до 8,05%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 7,99%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь май 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Годовая инфляция в РФ превысила 8,0% впервые с февраля 2023 года. ЦБ ожидает, что годовая инфляция по итогам II квартала 2024 года (на конец июня) останется на уровне I квартала (на конец марта) и составит 7,7%, говорилось в комментарии ЦБ РФ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

ВВП РФ в I квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с I кварталом 2023 года. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат. Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%), превысили оценку ЦБ (4,6%) и ожидания аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост в I квартале на 5,3%). Более подробные данные о ВВП за I квартал Росстат представит 14 июня.

В совокупности факторов у рубля есть стимул к росту, в том числе с учетом постепенной активизации экспортеров при подготовке к налоговым платежам. В понедельник состоится заседание экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на нем планируется обсудить подходы по донастройке налоговой системы в рамках поручений президента РФ, следует из графика работы комитета. Планируется, что в заседании примут участие представители Минфина, ФНС, деловых общественных объединений, представители региональных властей.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,12 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,68 за баррель, что на 0,13% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник преобладает позитивный настрой: китайский CSI 300 повысился на 0,21%, японский Nikkei 225 прибавил 1,03%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,70%, южнокорейский Kospi окреп на 0,46%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,66%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,12%.

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в пятницу, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 40000 пунктов. По итогам недели Dow вырос на 1,2%, S&P 500 - на 1,5%, Nasdaq - на 2,1%.

На прошедшей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и потребительским ценам. В частности, рост потребительских цен (индекс CPI) ожидаемо замедлился в апреле до 3,4% с 3,5% в марте. Рынок позитивно воспринял сигнал ослабления инфляции как аргумент в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вскоре приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

"Рынок в каком-то смысле находится на перепутье, - отметил Стюарт Коул из Equiti Capital. - Решения центробанков во многом зависят от поступающих статданных, и рынок корректирует ожидания после каждой релевантной статистики".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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