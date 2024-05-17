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17 мая 2024 года 19:59

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за миром и обновил максимумы с 2022г

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры на ожиданиях, что Федрезерв США все же начнет постепенное снижение ставки осенью благодаря сигналам о замедлении инфляции. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с 2022 года благодаря дивидендным новостям по ряду эмитентов, причем первый превысил рубеж 3500 пунктов.

В период с 13 по 17 мая индекс МосБиржи подрос на 1,5% и составил 3501,89 пункта, индекс РТС прибавил 2,9% и достиг 1211,87 пункта на фоне снижения доллара до 91,0 руб./$1 (-1,26 рубля) и подросшей июльской нефти Brent до $83,59 за баррель (+1%).

Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля, разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей в рамках коррекции нефти (Brent превысила $83 за баррель). Индекс МосБиржи подрос в район 3460 пунктов, вернувшись к уровню начала мая, при этом в лидерах роста выступили акции "ММК" (+4,1%), аутсайдерами стали бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,2%).

Подросли акции "Яндекса" на фоне новостей, что ЗПИФ "Консорциум.Первый" (будущий инвестор МКПАО "Яндекс"), объявил оферту по обмену и выкупу акций Yandex N.V. Фонд предлагает обменять акции YNV на акции МКПАО в соотношении 1:1, а также выкупить акции YNV за 1251,8 рубля за бумагу (лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций).

"Префы" "Сургутнефтегаза" выросли на 1,9% на новостях, что 15 мая совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год.

Совет директоров "РусАгро" (-3% ГДР) в понедельник рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, компания сообщила о снижении чистой прибыли в I квартале 2024 года по МСФО на 68% (до 1,74 млрд руб.).

Совет директоров ПАО "М.Видео" (+0,2%) также рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год и принял решение дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке (17% от уставного капитала). Причем компания получила предварительное согласие от одного из акционеров группы - инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" - о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки.

Просели после отсечки годовых дивидендов акции "Новабев Групп" (-2,1%, до 5901 рубля; выплаты за 2023 год - 223 рубля на акцию).

Во вторник рынок акций РФ сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок после выхода статистики по производственной инфляции в США, совпавшей с прогнозами (+2,2%); фактором давления выступили просевшие цены на нефть (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3460 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+4,1%), обновившими пик с февраля 2022 года после операционного отчета за апрель, локомотивом выступили подросшие бумаги Сбербанка (+1%); просели обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,8%; и +0,9% "префы").

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2024 года вырос на 21,7% в годовом выражении и составил 4,1 млн человек. Общий пассажирооборот увеличился на 29,9% (до 11,1 млрд пассажиро-километров), процент занятости кресел составил 89,3% (+2,6 п.п.).

Сбербанк в апреле получил 131,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 120,7 млрд руб. годом ранее; прибыль банка в январе-апреле составила 495,1 млрд руб. против 470,9 млрд руб. годом ранее.

ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки (до 104,46 млн б/с) и в 2025 году - на 1,85 млн б/с (до 106,31 млн б/с).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Светофор Групп" (+16,2%) без новостей. Подешевели акции МКПАО "Юнайтед медикал груп" (ЕМС) (-8,3%) на фоне известий, что совет директоров EMC рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2023 год.

В среду рынок акций РФ вновь продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря замедлению потребительской инфляции в США, а также слабости нефти (Brent локально падала к $81 за баррель, но вечером отскочила к $82,5). Индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов, а индекс РТС на фоне укрепления рубля преодолел рубеж 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года. Лидерами роста выступили акции "Русала" (+4,4%) и "Аэрофлота" (+4%), обновили свой максимум "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%) на дивидендных новостях.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды за 2023 год: 12,29 рубля на привилегированную акцию (доходность около 17% годовых), 0,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Закрытие реестра для выплат состоится 18 июля 2024 года.

ПАО "М.Видео" (+3,1%) в I квартале увеличило общие продажи (GMV) на 17,7% -до 131,3 млрд рублей, сообщила группа.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% в годовом выражении после роста на 3,5% в марте. Нефть выросла на статистике Минэнерго о запасах сырья в США (запасы нефти упали на 2,51 млн баррелей, что превысило прогнозы).

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год на 140 тыс. б/с (до 1,062 млн б/с). МЭА также ожидает, что в 2025 году спрос на нефть увеличится на 1,18 млн б/с.

В четверг рынок акций РФ вырос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, растущей нефти (Brent превысила $83,3 за баррель) и новостей с переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Индекс МосБиржи превысил 3486 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, индекс РТС поднялся к 1208 пунктам (максимум с сентября 2022 года), в лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+6,7%) на корпоративных новостях.

РФ заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и намерена расширять сотрудничество, также Москва и Пекин договорились об активном использовании национальных платежных систем для обслуживания товарооборота между странами, заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров. По его словам, Россия и Китай считают, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе не должно быть места закрытым военно-политическим альянсам. Кроме того, Путин заявил, что РФ выступает надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики Китая.

Очередная встреча глав правительств двух стран пройдет в Москве, в России ждут приезда премьера Государственного совета КНР Ли Цяна, сообщил президент.

Выручка ПАО "Ростелеком" в I квартале по МСФО выросла на 9% в годовом выражении (до 173,8 млрд рублей), чистая прибыль в январе-марте составила 12,5 млрд рублей, сократившись на 28%.

Первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин сообщил в четверг, что "Ростелеком" выведет на IPO свою "дочку" в сфере облачных услуг и ЦОДов - компанию "РТК-ЦОД", а в настоящее время идет проработка параметров предстоящего размещения и конкретных сроков его проведения.

Совет директоров ОК "Русал" (-2,2%) в четверг рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания.

Выручка ритейлера "Магнит" (+0,4%) в IV квартале 2023 года увеличилась на 10,5% в годовом выражении (до 686,7 млрд рублей), по итогам года показатель вырос на 8,2% (до 2,5 трлн рублей).

МКПАО "ТКС Холдинг" (-0,1%) в I квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 37% (до 22,3 млрд рублей). Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших рост чистой прибыли в январе-марте на 34% (до 21,7 млрд рублей). Кроме того, "ТКС Холдинг" в 2024 году рассчитывает увеличить чистую прибыль более чем на 30% к уровню 2023 года (без учета интеграции Росбанка). Также холдинг сообщил, что на конец апреля выкупил 12 млн собственных акций (6% капитала) на 35 млрд руб.

Выручка HeadHunter (+1,3% АДР) в первом квартале 2024 года увеличилась на 55,4% (до 8,6 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль группы выросла в 2,3 раза (до 5 млрд рублей).

Совкомбанк (-2%, до 19,27 рубля) в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11% (до 25 млрд руб.). Банк планирует выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1,1 руб. на акцию, ГОСА пройдет 24 июня, закрытие реестра под выплаты - 7 июля. Совкомбанк в 2023 году получил 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 14,3 млрд рублей убытка в 2022 году.

Мажоритарный акционер Совкомбанка - МКАО "Совко капитал партнерс" - заявил о планах продать часть акций кредитной организации на рынке для увеличения доли free float c 5% до 10%, чтобы банк остался в первом котировальном списке "Мосбиржи".

ПАО "Софтлайн" (-1,1%) по итогам I квартала 2024 года нарастило оборот на 52% (до 21,5 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль составила 111 млн рублей (против убытка в 656 млн рублей за I квартал 2023 года).

В пятницу рынок акций РФ сохранил попытки продолжить рост на фоне стабилизации нефти (Brent подросла к $83,6 за баррель) и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, игроки ожидали свежие новости с форума РФ-КНР. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3500 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (+4,8%), "Аэрофлота" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%) и "Русала" (+2%).

Президент РФ Владимир Путин на открытии в пятницу VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического альянса России и Китая в энергетике.

Руководства России и Китая подтвердили заинтересованность в реализации проекта строительства газопровода "Сила Сибири 2", сообщил Путин журналистам. Параллельно с газопроводом "Сила Сибири 2" можно проложить и нефтепровод из РФ в Китай, отметил он.

Нидерландская Yandex N.V. (YNV) закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый", сообщила компания. В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс". Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса" (-2,2%).

В период 13-17 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции "Аэрофлота" (+15%), "Соллерса" (+13%), "Ростелекома" (+11%); хуже рынка оказались бумаги МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-11%), "Сургутнефтегаза" (-9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-6%).

Рынок акций РФ в третьей декаде мая может продолжить подъем на дивидендных и корпоративных новостях, инвесторы также будут отыгрывать динамику цен на нефть. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3480-3530 пунктов, для индекса РТС - 1190-1240 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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