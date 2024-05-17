Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 17 мая. Котировки российских еврооблигаций за неделю продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно расширились за пять дней.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 13 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник небольшой рост в ожидании публикации в течение недели важной макроэкономической статистики.

Федеральной резервной системе (ФРС) следует сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%, считает зампредседателя американского ЦБ Филип Джефферсон. По его словам, замедление прогресса в плане ослабления инфляции в Штатах в I квартале является "источником беспокойства". При этом, учитывая устойчивость американского рынка труда, Федрезерв может "еще больше" сфокусироваться на борьбе с инфляцией и удерживать ставку на текущем уровне дольше, заявил Джефферсон на мероприятии Федерального резервного банка Кливленда 13 мая.

Позитивная динамика котировок US Treasuries во вторник сохранилась, чему способствовали публикация в США данных о ценах производителей за апрель и пересмотр мартовского показателя в сторону снижения. Цены производителей в стране (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило министерство труда. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов. Между тем в марте, согласно пересмотренным данным, индекс вырос на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

Инфляция в США в ближайшие месяцы будет замедляться, прогнозирует председатель ФРС Джером Пауэлл. "Я ожидаю замедления инфляции", - сказал он в ходе дискуссии в рамках годового собрания нидерландской Ассоциации иностранных банкиров (Foreign Bankers'' Association) в Амстердаме.

Пауэлл склоняется к тому, что помесячные темпы роста потребительских цен снизятся до уровней конца прошлого года, однако не до конца уверен в этом. "Я бы сказал, что моя уверенность не так высока, как раньше, учитывая статистику первых трех месяцев года", - пояснил он.

Вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезервом он оценивает как невысокую. "Не думаю, что исходя из последних данных вероятно, что следующим нашим шагом будет подъем ставок", - заявил Пауэлл.

По его словам, вероятнее сохранение ключевой ставки на текущем уровне. Как и в ходе пресс-конференции по итогам последнего заседания ФРС, он отметил, что американскому ЦБ нужно проявить терпение и дольше сохранять ставки на текущем уровне, чтобы обеспечить дезинфляцию. При этом опубликованные во вторник данные об апрельской динамике цен производителей в Штатах Пауэлл назвал "весьма смешанными", обратив внимание на пересмотр в сторону снижения мартовского показателя. "Я бы не назвал эти данные "горячими", - сказал он.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ускорившийся рост цен американских казначейских обязательств на фоне публикации статданных, показавших ослабление темпов инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков также предполагал ослабление инфляции до 3,4%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в апреле до 3,6% с мартовских 3,8%.

Розничные продажи в США в апреле не изменились относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Минторга, также опубликованном в среду. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в марте розничные продажи увеличились на 0,6%, а не 0,7%, как было объявлено ранее.

Сигналы ослабления инфляции и экономической активности в Соединенных Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ФРС всё же приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

В четверг котировки как отечественных евробондов, так и US Treasuries продемонстрировали боковую динамику - участники рынка оценивали новую порцию опубликованных статданных. Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, выросло на 5,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,36 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте их количество равнялось 1,287 млн, а не 1,321 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,42 млн с объявленного ранее мартовского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. и составило 222 тыс., говорится в отчете министерства труда. Неделей ранее этот показатель составил 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. на минувшей неделе. Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Консенсус-прогноз предполагал рост на 0,1%. В марте, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,1%, а не 0,4%, как сообщалось ранее.

Между тем глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.

В последний день недели котировки US Treasuries слегка снизились в рамках коррекции в отсутствие важных статданных, в то время как сектор российских еврооблигаций по-прежнему пребывал в безыдейном состоянии.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,44%, до 70,32% от номинала (их доходность опустилась на 12 базисных пунктов, составив 8,93% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 57,17% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,98% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,16%, до 68,79% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,93% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 14 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 0,18% - до 79,48% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 17,17% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в стоимости 0,32%, подешевев до 72,18% от номинала (доходность увеличилась на 23 базисных пункта и составила 15,83% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 1,22%, до 68,45% от номинала (их доходность снизилась на 23 базисных пункта и составила 12,97% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,17%, до 67,02% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных РФ ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.