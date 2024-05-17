Индекс Мосбиржи может завершить текущий год на уровне 3600-3700пп - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может завершить текущий год на уровне 3600-3700 пунктов, считает ведущий аналитикFreedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Индекс Мосбиржи растёт в пятницу умеренными темпами, но несмотря на сдержанный рост, впервые с 18 февраля 2022 года смог превзойти уровень в 3500 пунктов. Рост продолжается с 8 мая и может быть связан с выходом сильных финансовых результатов ряда компаний, выплатами дивидендов и их реинвестированием в фондовый рынок, а также - с достаточно благоприятным макроэкономическим и геополитическим фоном. Резкий рост в январе-апреле нефтегазовых доходов бюджета РФ в годовом выражении также создаёт положительный фон для роста котировок акций. На уровне немного выше 3500 пунктов возможна краткосрочная фиксация прибыли, однако, следующей целью по индексу Московской биржи может стать 3600 пунктов, что будет достижимо уже этим летом. Мы считаем, что 2024 год индекс Московской биржи может завершить на отметках 3600-3700 пунктов".

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