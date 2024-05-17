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17 мая 2024 года 18:03
SberCIB подтверждает оценку акций HeadHunter на уровне "держать"
Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают оценку акций HeadHunter на уровне "держать", сообщается в комментарии. "HeadHunter опубликовал сильные результаты за 1К24, которые совпали с нашими ожиданиями, - пишут аналитики Максим Кондратьев и Дмитрий Трошин. - В дальнейшем доходы компании продолжат ускоренно расти до момента выплаты дивидендов и сокращения денежной позиции (или изменения стимулирующих мер для ИТ-сектора). На фоне этих факторов мы можем пересмотреть свои прогнозы. Однако пока довольно сложно оценить перспективы сохранения льгот в долгосрочной перспективе, и мы не меняем нашу модель для HeadHunter и сохраняем рекомендацию "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.17 мая 2024 года 17:30
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.17 мая 2024 года 15:36
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