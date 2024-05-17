SberCIB подтверждает оценку акций HeadHunter на уровне "держать"

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают оценку акций HeadHunter на уровне "держать", сообщается в комментарии.

"HeadHunter опубликовал сильные результаты за 1К24, которые совпали с нашими ожиданиями, - пишут аналитики Максим Кондратьев и Дмитрий Трошин. - В дальнейшем доходы компании продолжат ускоренно расти до момента выплаты дивидендов и сокращения денежной позиции (или изменения стимулирующих мер для ИТ-сектора). На фоне этих факторов мы можем пересмотреть свои прогнозы. Однако пока довольно сложно оценить перспективы сохранения льгот в долгосрочной перспективе, и мы не меняем нашу модель для HeadHunter и сохраняем рекомендацию "держать".

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