"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой.

"Банк "Санкт-Петербург" опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2024 года: чистая прибыль составила 13 млрд руб. (-11% г/г) на фоне нормализации торгового дохода, который сократился на 63% г/г. Рентабельность капитала составила 29%. Результат оказался существенно выше наших ожиданий за счет более высоких процентных доходов и более низких отчислений в резервы. Сохраняем позитивный взгляд на акции БСПБ, видим потенциал пересмотра наших прогнозов вверх на этот год. Считаем, что высокий запас капитала будет способствовать выплате дивидендов два раза в год. По нашей оценке, дивиденд за 1п24 может составить 16,7 руб./акция, дивидендная доходность 5% (объявление ориентировочно в июле-августе 2024 г.). Ожидаемая дивдоходность на следующие 12 месяцев 10%. Акции торгуются по мультипликаторам 4,4х P/E 24 и 0,8х P/B 24".

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