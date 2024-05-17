"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и повысил целевую цену с $53,54 до $64 на следующие 12 месяцев с потенциалом роста 15% с учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы полагали в конце прошлого года, что акции First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF не имеют большого потенциала роста, однако после публикации отчетов компаний, входящих в фонд, целевые цены по ним были повышены, - напоминает аналитик Никита Степанов. - В связи с этим наша справедливая оценка акций фонда улучшена. Отрасль кибербезопасности можно отнести к разряду нециклических, исходя из того, что даже в условиях рекордной инфляции, роста процентных ставок и ограниченных бюджетов предприятия все еще активно внедряют решения в области информационной безопасности".

CIBR - биржевой фонд с экспозицией на компании из сферы кибербезопасности. В состав фонда входят разработчики ПО для кибербезопасности и провайдеры сетевого оборудования и инфраструктуры.

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