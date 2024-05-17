Рубль днем демонстрирует лишь незначительные изменения к основным валютам на фоне нейтральной ситуации на рынке нефти

Москва. 17 мая. Доллар США слегка повышается, евро, напротив, столь же незначительно опускается на Московской бирже днем в пятницу; рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в парах с долларом и евро и на фоне нейтральной ситуации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 91,05 руб./$1 в 15:00 мск, что на 7,75 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,75 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась всего на 1,03 копейки, до 94,51 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,4 копейки - до 12,57 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную смешанную динамику к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне нейтральной ситуации на рынке нефти и коррекционного укрепления котировок доллара США в паре с евро на глобальном рынке после снижения ранее на неделе. Поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и начавшаяся подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам в мае.

В свою очередь, поддержку американской валюте оказали "ястребиные" заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), несколько ослабившие оптимизм рынка в отношении скорого смягчения политики американским ЦБ, который был вызван сигналами ослабления инфляции в США.

Опубликованные на этой неделе статданные показали замедление темпов роста потребительских цен в Штатах в апреле, в связи с чем уверенность трейдеров в том, что Федрезерв опустит ставку в сентябре, выросла.

Однако президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении ставки необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.

Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что руководству ФРС нужно больше подтверждений спада инфляции, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%. "Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала она.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью CNBC в четверг, что Федрезерву, по его мнению, следует удерживать ставку на текущем уровне (5,25-5,5%) дольше. Он, в частности, отметил сохранение высокого инфляционного давления в сфере услуг.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует действовать осторожно после снижения ключевых ставок в июне, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Она отметила, что смягчение политики в июне "возможно, является целесообразным", но необходимости в последующем уменьшении ставок уже в июле нет.

"Исходя из текущих данных, июльское снижение ставок не кажется мне оправданным, - сказала Шнабель в интервью японской газете Nikkei. - Нам следует очень внимательно оценивать статданные, поскольку существует риск преждевременного смягчения политики".

Инфляция в еврозоне приближается к целевому показателю в 2%, и руководители ЕЦБ сходятся во мнении о том, что смогут приступить к снижению ставок в следующем месяце. В то же время информации о том, какой будет политика регулятора после июньского заседания, нет.

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется в диапазоне 90-93 руб./$1 в мае, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Дениса Попова.

"Внешнеторговый профицит РФ в апреле сократился в два раза относительно марта - улучшение внешнего баланса в марте было разовым и не имело продолжения. Снижение профицита произошло за счет сокращения стоимостных объемов экспорта до $36,2 млрд за апрель (после $45,6 млрд в марте). Импорт остался на уровне $28,4 млрд. Годовая динамика экспорта закрепилась на уровне около +4% г/г, несмотря на рост цен нефти марки Brent на 7,5% г/г и двукратного снижения дисконта на российскую нефть. Динамика импорта остается отрицательной на фоне усиления вторичных санкций", - указывает эксперт.

"Таким образом, перспектива развития текущего тренда к укреплению рубля выглядит сомнительно - экспортеры пока не могут значимо нарастить предложение иностранной валюты. Но и для ослабления курса значимых оснований нет. Вторичные санкции сдерживают рост импорта в условиях динамичного экономического роста. В ближайшие месяцы ждем сохранения курсовой стабильности. В мае курс, вероятно, сохранится в диапазоне 90-93 руб./$1", - прогнозирует Попов.

Возможно в целом сдержанное укрепление рубля по отношению к доллару, евро и юаню летом текущего года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль в весенний период 2024 года стабилизировался, а с конца апреля ощущает поддержку от продления действия указа по обязательной продаже валютной выручки еще на год, до апреля 2025 года. Кроме того, благоприятное влияние на российскую валюту оказывает сохранение процентной ставки ЦБ РФ на уровне 16% годовых вместе с умеренно жестким тоном регулятора, не позволяющим ожидать смягчения политики раньше 2П24. При этом даже при начале снижения процентной ставки после июня ее уровень, скорее всего, останется выше 10% по итогам года, - пишет эксперт в обзоре. - Указанные факторы при прочих равных позволяют ожидать достаточно стабильного рубля в том числе во втором полугодии, а понижательные риски могут исходить от более низких цен на нефть, ужесточения западных санкций против нефтяного сектора РФ и начала смягчения политики ЦБ РФ. В целом летом 2024 года рубль может быть склонен к сдержанному укреплению и даже стремиться к максимумам текущего года против доллара, евро и юаня: 87,37 руб./$1, 94,70 руб./EUR1 и 12,09 руб. соответственно, которые были достигнуты в середине января. "Бычий" сигнал будет отменен при закреплении иностранных валют выше среднесрочных пиков 94,53 руб./$1, 102,11 руб./EUR1 и 13,04 руб."

Цены на нефть перешли к слабому снижению днем в пятницу, однако завершают неделю ростом.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,04%, до $83,23 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,06%, до $79,2 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,6%, WTI - на 0,8%. Росту цен поспособствовали сигналы ослабления инфляции в США, повысивших вероятность скорого снижения базовой процентной ставки ФРС. Смягчение политики американского ЦБ позитивно скажется на экономической активности в США и подстегнет спрос на нефть.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 1 июня. Рынок ожидает, что альянс сохранит прежние ограничения добычи.