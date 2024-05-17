Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций HeadHunter и целевую цену на уровне 4590 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"HeadHunter снова опубликовал сильные квартальные результаты - выручка и скорректированная EBITDA за 1К24 превысили наши ожидания на 3-4%, - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Рост выручки ожидаемо замедлился, но его темпы остались внушительными (+55% г/г) за счет высокого спроса работодателей на новых сотрудников. Рентабельность по скорректированной EBITDA (58,3%) улучшилась г/г и оказалась близкой к нашим ожиданиям. Чистая прибыль преподнесла значительный сюрприз (+28% к прогнозу), составив около 5 млрд руб. за счет того, что компания начала применять льготную ставку налога для IT. Соответственно, это обуславливает пересмотр вверх наших текущих прогнозов по чистой прибыли. Чистая денежная позиция продолжает увеличиваться, составив на 31 марта 25 млрд руб. (+5,4 млрд руб. кв/кв). По совокупности сильных квартальных результатов и корпоративных новостей мы ожидаем позитивной реакции в акциях компании".

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