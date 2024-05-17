S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5270-5325п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5270-5325 пунктов в пятницу при средней волатильности и нейтральном балансе рисков, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Александры Шмидт.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы колеблются около нулевых отметок. - отмечает эксперт. - Для выраженного движения требуются новые драйверы, но участники рынка вряд ли получат их сегодня. Ориентируемся на диапазон 5270-5325 пунктов по индексу S&P 500 (от -0,5% до +0,5% к уровням предыдущего закрытия). Баланс рисков складывается нейтральным, волатильность ожидаем на среднем уровне. Сегодня состоится крупная экспирация месячных опционов, но данный фактор не должен существенно повлиять на ход торгов".

Техническая картина, по оценке аналитика, по-прежнему указывает на инициативу покупателей, а разворотные сигналы отсутствуют. "Впрочем, потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, так как индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, - уточняет Шмидт. - Ближайшим сопротивлением для S&P 500 можно считать уровень 5350 пунктов, а уровень 5260 (бывший исторический максимум) теперь является областью поддержки".

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