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17 мая 2024 года 14:28
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Target с целью $180
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Target Corp. с целью $180 штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $150, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах за I квартал 2024 года 22 мая. Аналитики ожидают, что выручка составит $24,5 млрд, а прибыль на акцию - $2,07. По их ожиданиям, что отчетность компании превзойдет прогнозы экспертов, учитывая позитивные отчетности компаний- конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США. "С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше 200-дневной экспоненциальной средней. Идея на рост бумаги с целью $180. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают в "Финаме". Target Corporation - один из крупнейших ритейлеров в США, насчитывающий свыше 1850 магазинов на территории страны. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TARGET-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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