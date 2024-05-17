Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 90-93 руб./$1 в мае - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется в диапазоне 90-93 руб./$1 в мае, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Внешнеторговый профицит РФ в апреле сократился в два раза относительно марта - улучшение внешнего баланса в марте было разовым и не имело продолжения. Снижение профицита произошло за счет сокращения стоимостных объемов экспорта до $36,2 млрд за апрель (после $45,6 млрд в марте). Импорт остался на уровне $28,4 млрд. Годовая динамика экспорта закрепилась на уровне около +4% г/г, несмотря на рост цен нефти марки Brent на 7,5% г/г и двукратного снижения дисконта на российскую нефть. Динамика импорта остается отрицательной на фоне усиления вторичных санкций", - указывает эксперт.

"Таким образом, перспектива развития текущего тренда к укреплению рубля выглядит сомнительно - экспортеры пока не могут значимо нарастить предложение иностранной валюты. Но и для ослабления курса значимых оснований нет. Вторичные санкции сдерживают рост импорта в условиях динамичного экономического роста. В ближайшие месяцы ждем сохранения курсовой стабильности. В мае курс, вероятно, сохранится в диапазоне 90-93 руб./$1", - прогнозирует Попов.

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