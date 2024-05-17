"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию держать для бумаг HeadHunter, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал финансовые итоги 1К24. Ключевым драйвером роста выручки вновь стало увеличение среднего чека на фоне повышения цен и усиления конкуренции за кандидатов среди работодателей. Условия рынка остаются благоприятными для дальнейшего роста бизнеса, поэтому ожидаем сильных результатов и в последующие кварталы, - указывают эксперты. - Мы ожидаем, что компания завершит переезд в Россию в 3К, после чего сможет возобновить выплату дивидендов. За 2023 год HeadHunter может направить акционерам около 75% прибыли. В таком случае размер потенциальных дивидендов может составить 185 рублей на акцию (доходность к текущей цене - 3,5%). При этом компания может решить распределить прибыль и за 2022 год. Тогда потенциально возможные дивиденды могут быть на 90 рублей больше (доходность такой выплаты составит 5,2%). Фундаментально нам нравятся бумаги компании, однако по нашим оценкам текущая рыночная цена кажется высокой".

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