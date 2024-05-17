"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,83%, стоп-приказ: 761,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент обладает большим запасом полувагонов и выигрывает при высоких ставках за их аренду. Также компания обладает большим запасом "кэша", что позволяет применить его для собственного развития или для поглощения других компаний", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат, сохраняется потенциал продолжения тренда. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 761,3 руб. риск на портфель составит 0,54%", - указывают в "Финаме".

Globaltrans - один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля.

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