Рынок акций РФ утром поднялся к 3500п по индексу МосБиржи, лидируют Норникель и ЛУКОЙЛ

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне восстановления нефти (Brent подросла к $83,6 за баррель) и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, игроки ожидают свежих новостей с форума РФ-КНР. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3500 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" и "ЛУКОЙЛа".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3497,06 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1211,41 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Доллар стоит 90,95 рубля (-0,02 рубля).

Президент РФ Владимир Путин на открытии в пятницу VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического альянса России и Китая в энергетике.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что для урегулирования украинского кризиса необходимо сформировать новую эффективную структуру обеспечения мировой безопасности.

Подорожали акции "Норникеля" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Совет директоров ОК "Русал" рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания вечером в четверг.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после преодоления индексом МосБиржи уровня 3485 пунктов открывается путь выше - следующее сопротивление находится в районе 3600 пунктов. При этом нельзя исключать локального отката, который позволит покупателям набраться сил.

Тем не менее, фундаментально у индекса больше поводов для роста: один только дивидендный сезон может придать сильный импульс рынку для сохранения текущей тенденции. В пятницу стоит обратить внимание на публикацию данных ЦБ РФ по инфляции, а также на ГОСА Henderson (MOEX: HNFG) по дивидендам за I квартал, полагают эксперты.

Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают в пятницу продолжения консолидации рынка акций. С одной стороны, инвесторы могут фиксировать прибыль в конце недели, с другой - обновление годового максимума по индексу МосБиржи подталкивает участников торгов к тестированию сопротивления в области 3490-3500 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи подошел вплотную к 3500 пунктам, хотя внешний фон в пятницу можно назвать неоднозначным.

В США индексы просели, причиной продаж стали высказывания ряда представителей ФРС о необходимости большего количества статданных для смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи при закреплении выше 3500 пунктов может нацелиться на 3550 пунктов благодаря сохраняющим актуальность дивидендным историям. Для долларового РТС ближайшие сопротивления расположены у 1215 и 1230 пунктов. Акции банка "Санкт-Петербург" остаются одной из сильных дивидендных историй, а летом инвесторы будут ждать рекомендации по промежуточным дивидендам за 2024 год, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также полагает, что рынок акций РФ в целом выглядит весьма привлекательно, хотя и наблюдается сдержанность спроса в "фишках", что связано с конъюнктурными факторами. "Надеемся, что, несмотря на приближение выходных, способное ограничить спрос на акции, индекс МосБиржи в пятницу сможет сохранить инерцию к сдержанному росту и постарается выйти выше 3500 пунктов. Целевым на сегодня по индексу видим диапазон 3475-3520 пунктов", - отмечает аналитик.

Поддержку рынку на неделе оказали хорошая отчетность Сбербанка по РСБУ за 4 месяца года, оживление покупок в нефтегазовом секторе, поддержанное стабилизацией ситуации на рынке нефти. Акции "Татнефти" и "Транснефти" (MOEX: TRNF) вернулись к максимумам года, также подросли пока безыдейные бумаги "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

Спрос на акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,6% в пятницу, до 103,74 рубля) вырос на новостях о планах провести IPO своего облачного сервиса "РТК-ЦОД". Реализация планов по выведению быстрорастущих "дочек" на биржу остается и останется одним из основных драйверов повышения рыночной стоимости "Ростелекома" ввиду низких темпов роста общего бизнеса и небольших дивидендов. Рекомендация по данным бумагам - "держать", поскольку потенциал роста их курсовой стоимости весьма ограничен: оценка справедливой стоимости обыкновенных бумаг "Ростелекома" составляет 112 руб., считает Локтюхов.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,1-0,3% в рамках коррекции после обновления днем ранее исторических максимумов; инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность и заявления президентов федеральных резервных банков.

Значение индекса Dow Jones Industrial Average в ходе торгов превысило отметку 40 тыс. пунктов впервые в истории, однако индикатор не смог удержаться на этом уровне до конца сессии.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.

Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что руководству Федрезерва необходимо больше подтверждений спада инфляции, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%. "Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала она.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX просели на 0,1-0,5%, CAC40 подрос на 0,01%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз аналитиков, который составлял 5,5%.

Между тем розничные продажи в КНР выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 3,1% в марте. Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения - на 3,8%. Безработица в Китае в апреле опустилась до 5% по сравнению с 5,2% в предыдущий месяц. Это минимальный уровень с ноября прошлого года.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут и завершают неделю в "плюсе".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $83,58 за баррель (+0,4% и +0,6% накануне), июньская цена WTI - $79,4 за баррель (+0,2% и +0,8% в четверг).

На этой неделе Brent и WTI выросли более чем на 1% на фоне сигналов ослабления инфляции в США, повысивших надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Смягчение политики американского ЦБ должно поддержать экономическую активность в США и, соответственно, спрос на нефть.

Поддержку рынку также оказало снижение запасов энергоносителей в Штатах на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране упали на 2,51 млн баррелей, бензина - снизились на 235 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 45 тыс. баррелей.

Трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+ 1 июня, ожидается, что альянс сохранит прежние ограничения добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+8,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,8%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+3,6%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,2%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,2%) в I квартале 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 13 млрд рублей, что на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль банка в I квартале ожидалась на уровне 9 млрд рублей, что на 38% меньше результата за I квартал 2023 года (14,6 млрд рублей).

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,6%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,11 млрд рублей (из них 1,53 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,51 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,17 млрд рублей на обыкновенные акции "Ростелекома").