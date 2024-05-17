Акции Магнита в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Магнита" в настоящее время справедливо оценены рынком и не имеют существенного потенциала роста котировок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиций".

"Один из лидеров сектора розничной торговли, раскрыл операционные и финансовые показатели по итогам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2023 года. Бизнес "Магнита" продолжает расти как за счет открытия новых магазинов, так и за счет сделок слияния и поглощения. Выручка компании за 2023 год соответствует нашим ожиданиям, при этом покупка KazanExpress и доли в "Самбери" позволит эмитенту закрепиться на рынке Дальнего Востока, усилить присутствие в онлайн-ритейле и увеличить выручку в будущем, - указывают эксперты в материале. - По итогам 2023 года компания может выплатить рекордные дивиденды - ориентировочно 957,7 рубля на акцию. Таким образом, дивидендная доходность может составить 11,4%".

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