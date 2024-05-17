Возможно сдержанное укрепление рубля летом 2024г - "Велес Капитал"

Возможно в целом сдержанное укрепление рубля по отношению к доллару, евро и юаню летом текущего года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль в весенний период 2024 года стабилизировался, а с конца апреля ощущает поддержку от продления действия указа по обязательной продаже валютной выручки еще на год, до апреля 2025 года. Кроме того, благоприятное влияние на российскую валюту оказывает сохранение процентной ставки ЦБ РФ на уровне 16% годовых вместе с умеренно жестким тоном регулятора, не позволяющим ожидать смягчения политики раньше 2П24. При этом даже при начале снижения процентной ставки после июня ее уровень, скорее всего, останется выше 10% по итогам года, - пишет эксперт в обзоре. - Указанные факторы при прочих равных позволяют ожидать достаточно стабильного рубля в том числе во втором полугодии, а понижательные риски могут исходить от более низких цен на нефть, ужесточения западных санкций против нефтяного сектора РФ и начала смягчения политики ЦБ РФ. В целом летом 2024 года рубль может быть склонен к сдержанному укреплению и даже стремиться к максимумам текущего года против доллара, евро и юаня: 87,37 руб./$1, 94,70 руб./EUR1 и 12,09 руб. соответственно, которые были достигнуты в середине января. "Бычий" сигнал будет отменен при закреплении иностранных валют выше среднесрочных пиков 94,53 руб./$1, 102,11 руб./EUR1 и 13,04 руб."

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