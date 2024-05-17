Dow Jones не удержался выше 40 тыс. пунктов

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу за исключением материкового Китая и Гонконга. Цены на нефть повышаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы снизились в четверг, инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность и заявления президентов федеральных резервных банков.

Значение Dow Jones Industrial Average в ходе торгов превысило отметку 40 тыс. пунктов впервые в истории, однако индикатор не смог удержаться на этом уровне до конца сессии.

Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, выросло на 5,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,36 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в марте их количество равнялось 1,287 млн, а не 1,321 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,42 млн с объявленного ранее мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. и составило 222 тыс., говорится в отчете министерства труда. Неделей ранее этот показатель составил 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде.

Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. на минувшей неделе.

Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз предполагал рост на 0,1%.

В марте, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.

Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что руководству Федеральной резервной системы необходимо больше подтверждений спада инфляции, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%. "Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала она.

Котировки акций Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) снизились на 2,7%. Чистая прибыль производителя сетевого оборудования упала на 41% в третьем финансовом квартале, который завершился 27 апреля, хотя скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги Deere & Co. (SPB: DE) упали в цене на 4,7%. Производитель сельскохозяйственных и строительных машин во втором финквартале, который закончился 28 апреля, получил чистую прибыль и выручку выше ожиданий, но ухудшил прогноз на год.

Акции Dell Technologies (SPB: DELL) подешевели на 1,9% в рамках коррекции после скачка на 11% по итогам торгов в предыдущий день.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 0,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,7%, NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,3%.

Кроме того, упала цена так называемых "мемных" компаний GameStop (SPB: GME) и AMC Entertainment (SPB: AMC) - соответственно на 30% и 15,3%.

В то же время цена бумаг Walmart Inc. (SPB: WMT) подскочила на 7%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в первом финквартале (февраль-апрель) увеличила выручку на 6%, чистую прибыль - более чем втрое, а также улучшила годовой прогноз.

Цена бумаг страховщика Chubb Ltd. (SPB: CB) выросла на 4,7%. Инвестфирма миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) сообщила о приобретении акций этой компании на сумму $6,7 млрд. Теперь Chubb занимает девятое место по доле в инвестиционном портфеле Berkshire.

Стоимость Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) поднялась на 2,4%. Совет директоров оператора ресторанов быстрого питания одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $2 млрд, которая стартует 1 июля и будет действовать в течение двух с половиной лет.

Dow Jones Industrial Average за день опустился на 38,62 пункта (на 0,1%) и составил 39869,38 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Cisco стали акции Caterpillar (SPB: CAT) и Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие соответственно на 2,6% и 1,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 11,05 пункта (на 0,21%) - до 5297,1 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 44,07 пункта (на 0,26%) и завершил торги на отметке 16698,32 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику, исключением выступают рынки материкового Китая и Гонконга.

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз аналитиков, который составлял 5,5%.

Между тем розничные продажи увеличились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 3,1% в марте. Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения - на 3,8%.

Безработица в Китае в апреле опустилась до 5% по сравнению с 5,2% в предыдущий месяц. Это минимальный уровень с ноября прошлого года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

На Гонконгской фондовой бирже существенно дорожают акции ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 6,8%, девелопера Longfor - на 5,2%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,5%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) и China Petroleum & Chemical Corp. - на 1,6%.

Цена акций JD.com Inc. (SPB: JD) выросла на 0,5%. Интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль в первом квартале на 14%, выручку - на 7%, причем оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

Между тем котировки бумаг производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) снижаются на 4,9%, производителя компьютеров Lenovo - на 3,3%, банка HSBC - на 3,1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшился на 0,5%.

Лидерами снижения выступают акции Sumitomo Pharma Co., подешевевшие на 5,4%, рекламного агентства Dentsu - на 4,6%, медиакомпании CyberAgent Inc. - на 4,1%.

При этом повышаются котировки бумаг производителя стальной продукции Japan Steel Works - на 6,6%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,4%, страховщика Dai-ichi Life Holdings - на 3,4%.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,9%.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics и сталелитейной Posco снизились на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

Котировки акций нефтегазовых компаний снижаются, в том числе Woodside Energy - на 1,5%, Santos - на 1,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю ростом.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $83,53 за баррель, что на $0,26 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,52 (0,6%), до $83,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,13 (0,16%), до $79,36 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%), до $79,23 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 0,9%, WTI - более чем на 1% на фоне сигналов ослабления инфляции в США, повысивших надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Смягчение политики американского ЦБ должно поддержать экономическую активность в США и, соответственно, спрос на нефть.

Поддержку рынку также оказало снижение запасов энергоносителей в Штатах на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране упали на 2,51 млн баррелей, бензина - снизились на 235 тыс. баррелей, дистиллятов - на 45 тыс. баррелей.

Трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

Рынок ожидает, что альянс сохранит прежние ограничения добычи, отмечает управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

Кроме того, "с учетом старта предвыборной кампании в США, мы ожидаем усиления риторики и жестких заявлений в отношении таких производителей нефти как Иран и Венесуэла, что может привести к сокращению предложения", говорит эксперт, мнение которого приводит Market Watch.